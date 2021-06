Ascolti tv: l'Isola cresce ma non basta, vince l'Under 21, ottimo Report

'L'Isola dei Famosi', che si avvia verso la conclusione, cresce ma non basta a vincere nel testa a testa contro gli Europei Under 21. La partita Portogallo-Italia, in onda su Rai 1, ha conquistato 3.084.000 telespettatori e il 13,86% di share, mentre la semifinale del reality di Canale 5 ha registrato 2.926.000 telespettatori e il 19,19% di share. Terzo posto per 'Report', su Rai 3, che ha ottenuto l'ennesimo grande risultato di questa stagione con 2.160.000 telespettatori e uno share del 9,44%.

Ascolti tv di lunedì 31 maggio: prime time

Appena fuori dal podio Rai 2 che con il film 'Come ti divento bella!' ha conquistato 1.862.000 telespettatori e l'8,21% di share. Su Italia 1 'Homefront' ha interessato 1.558.000 telespettatori e il 6,97%, mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stato visto da 1.049.000 telespettatori pari al 5,46% di share. Su La7 'Insonnia d'amore' ha avuto un seguito di 730.000 telespettatori con il 3,19% e su Tv8 'Gomorra - La serie' è stata vista da 388.000 telespettatori pari all'1,68%. Chiude la classifica del prime time di ieri Nove con 'Australia' che ha ottenuto 265.000 telespettatori e l'1,5%.