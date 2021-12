Ascolti tv, Claudio Baglioni contro Ballando con le Stelle: chi ha vinto

La febbre (degli ascolti tv) del sabato sera ha visto contrapporsi nella serata di ieri Ballando con le Stelle, tradizionale baluardo del weekend televisivo su Rai Uno, contro Uà - Uomo di varie età, life show su Claudio Baglioni di Canale 5. Ebbene, nonostante l'evento, ad avere la meglio è stato proprio il varietà di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Nella serata di ieri, sabato 4 dicembre 2021, infatti, Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.39 alle 25.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.36, ha segnato il 19.4% con 4.395.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.44 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 2.322.000 spettatori pari al 14% di share.

Tutti gli ascolti di sabato 4 dicembre 2021