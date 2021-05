Ascolti tv: vince 'Buongiorno Mamma', male Alberto Angela, boom 'Chi l'ha visto?'

'Buongiorno Mamma' vince il prime time di mercoledì 5 maggio. La fiction di Canale 5 con Raoul Bova è il programma più seguito della serata con 3.474.000 spettatori pari al 16.5% di share. Ennesima sconfitta per Alberto Angela, che non riesce a decollare con 'Ulisse - Il piacere della scoperta'. Il programma divulgativo, in onda su Rai 1, continua a perdere punti: se la scorsa settimana aveva raggiunto i 3 milioni di spettatori, la puntata di ieri sera si ferma a 2.883.000 spettatori pari al 12.9%. Il vero botto in casa Rai lo fa 'Chi l'ha visto?', che ha dedicato ampio spazio al caso Pipitone con tutte le novità, la testimonianza dell'ex pm che si occupò della vicenda e il collegamento con Piera Maggio da Mazara del Vallo, dove si è tenuta una fiaccolata per Denise dopo la riapertura delle indagini. Il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli ha registrato 2.983.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%.

Ascolti tv di mercoledì 5 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Italia 1 con 'Geostorm' ha conquistato 1.434.000 spettatori pari a uno share del 6.2%, Rai 2 con 'Il Sole è anche una stella' ha totalizzato 1.035.000 spettatori pari al 4.2% di share, su Rete 4 'Zona Bianca' ha raccolto davanti al video 764.000 spettatori con il 3.8% di share, mentre Tv8 con 'Name That Tune' ha registrato 723.000 spettatori e uno share del 3.3%. Chiudono La7 con 'Atlantide - Storie di uomini e di mondi' (542.000 spettatori, 2.9% di share) e Nove con 'Accordi & Disaccordi' (468.000, 1.9% di share).