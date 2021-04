Ascolti tv: brusco calo per Leonardo, benissimo Le Iene

'Leonardo' vince ancora una volta il prime time del martedì, ma perde quota. La terza puntata della serie, in onda su Rai Uno, ha registrato 5.307.000 spettatori e il 21.7% di share, numeri nettamente in calo rispetto alle scorse settimane. Dopo il boom dell'esordio, con 6.950.000 spettatori e il 28,2% di share, la fiction a tinte noir sulla vita di Leonardo da Vinci ha ceduto un po' il passo alla noia, arrivando a perdere in tre puntate oltre un milione di spettatori e ben 7 punti.

Al secondo posto l'incontro di Champions League Real Madrid - Liverpool su Canale 5, con 3.341.000 spettatori e il 12.4% di share (anche questo in forte calo rispetto ai numeri di quando giocano le italiane, ma non solo). Terzo piazzamento per 'Le Iene Show' su Italia 1, con 1.839.000 spettatori e il 10.4% di share.

Ascolti tv di martedì 6 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Un'Ora sola Vi Vorrei' su Rai2 (1.816.000 spettatori, share 6.7%), 'Cartabianca' su Rai3 (1.175.000 spettatori, share 5.3%), 'diMartedì' su La7 (1.059.000 spettatori, share 4.6%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.005.000 spettatori, share 5.3%), 'Man on Fire - Il Fuoco della Vendetta' sul Nove (423.000 spettatori, share 1.9%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (397.000 spettatori, share 1.6%).