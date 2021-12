Ascolti tv, Blanca contro il Gf Vip: chi ha vinto

Il successo di Blanca è inarrestabile. La fiction di Raiuno vince ancora una volta il prime time del lunedì: la puntata di ieri sera ha totalizzato 5.235.000 telespettatori pari al 24,2% di share, battendo il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, fermo a 3.414.000 telespettatori con il 22,6% di share, di cui rispettivamente 1.556.000 e 33,7% nella nottata. Al terzo posto si piazza Report, su Raitre, con 1.626.000 telespettatori pari al 7,3% di share.

Ascolti tv di lunedì 6 dicembre: prime time

Tra gli altri ascolti del prime time, seguono: Braven il coraggioso su Italia1 con 896.000 e il 4,0% di share, Quarta Repubblica su Rete 4 con 852.000 e il 4,9%, L'uomo del treno su Raidue con 816.000 e il 3,6%, Spiderman: Far from Home su Tv8 con 471.000 e il 2,2%, Grey's Anatomy su La7 con 392.000 e l'1.8%. Chiude Little Big Italy su Nove con 390.000 pari a uno share dell'1.7% nel primo episodio e 199.000 e l'1.6% nel secondo episodio.