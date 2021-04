Ascolti tv: numeroni per 'Chi l'ha visto?', crolla Simona Ventura con 'Game of Games'

Doccia gelata per Simona Ventura, che se la settimana scorsa aveva detto di voler commentare la corsa alla fine - dopo il risultato deludente dell'esordio (1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share) - sperando in una graduale ripresa, adesso inizia a vedere la strada davvero tutta in salita. 'Game of Games' crolla alla seconda puntata, registrando 915.000 spettatori pari al 3.7% di share. Numeri bassissimi per una prima serata Rai Due, che confermano il basso gradimento del format, a discapito della padrona di casa che meriterebbe certamente di più.

Chiude - e vince il prime time di mercoledì 7 aprile - con 3.543.000 spettatori pari al 15.2% di share la fiction con Sabrina Ferilli 'Svegliati Amore Mio', in onda su Canale 5, mentre il film 'Modalità Aereo', in prima visione su Rai Uno, totalizza 3.375.000 spettatori pari al 13.4%. Continua la volata di 'Chi l'ha visto?', su Rai Tre, che dalla settimana scorsa ha ripreso in mano il caso Pipitone: la puntata di ieri sera, quando era stato appena annunciato che la ragazza russa Olesya Rostova non è Denise, ha conquistato 3.137.000 spettatori pari ad uno share del 13.8% (e la solita scia di critiche per aver spettacolarizzato la vicenda).

Ascolti tv di mercoledì 7 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Italia 1 con 'Kong: Skull Island' ha interessato 1.551.000 telespettatori con il 6.15%, Retequattro con l'esordio di 'Zona Bianca' ha conquistato 788.000 telespettatori e il 3.75% di share e 'Atlantide' su La7 è stato visto da 563.000 telespettatori pari al 3.11%. Su Tv8 'Name That Tune' ha registrato 499.000 telespettatori e il 2.09%, mentre Nove con 'Accordi & Disaccordi' chiude la classifica del prime time con 457.000 telespettatori e l'1.68% di share.

Ascolti tv di mercoledì 7 aprile: le altre fasce

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' di Rai1 ha ottenuto 4.880.000 telespettatori e il 17.73% di share, mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 ne ha totalizzati 4.455.000 con il 16.05%. Anche nel preserale ha vinto Rai1 con 'L'Eredità', visto da 4.391.000 telespettatori pari al 20.6%, mentre il programma concorrente di Canale 5, 'Avanti un altro!', è stato seguito da 3.585.000 telespettatori con il 17.2% di share. Leader della seconda serata 'Maurizio Costanzo Show', su Canale 5, grazie a 1.253.000 spettatori con uno share del 14.11%. Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato la primam serata, con 9.687.000 telespettatori e il 35.51% di share, e l'intera giornata con 3.980.000 e il 35.63%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.435.000 telespettatori e il 36.41% di share.