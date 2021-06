Ascolti tv: L'Isola dei Famosi riesce a vincere, la finale vola

Vittoria al fotofinish per la quindicesima edizione de 'L'Isola dei Famosi' - la prima condotta da Ilary Blasi - che non ha mai brillato in termini di ascolti. L'ultima puntata del reality di Canale 5 ha vinto il prime time di lunedì 7 giugno con 3.317.000 spettatori pari al 22.97% di share, numeri finora mai raggiunti. Al secondo posto il film 'A mano disarmata', in onda su Rai 1, con 2.607.000 spettatori pari al 12.02% di share. Terzo piazzamento per 'Report', su Rai 3, con 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 10.42%.

Ascolti tv di lunedì 7 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Rai 2 con 'Hawaii Five O' che ha totalizzato 1.292.000 spettatori pari al 5.39% di share, mentre 'NCIS New Orleans' ha segnato 953.000 spettatori con il 4.39%, poi Italia 1 con 'Hunter's prayer - In fuga' che ha registrato 1.179.000 spettatori e uno share del 5.26%. Su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 1.055.000 spettatori con il 5.65% di share, su La7 invece 'Il matrimonio che vorrei' è stato visto da 535.000 spettatori con uno share del 2.41%. Chiudono Nove con 'True Lies' (399.000 spettatori, share 2.13%) e Tv8 con 'Gomorra - La Serie' (392.000 spettatori, share 1.8%).