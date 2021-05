Ascolti tv: vince Top Dieci, ancora niente da fare per l'Isola, record Quarto Grado

Oltre 3 milioni di spettatori e il 15% di share per il programma di Rai 1 con Carlo Conti. Il reality di Canale 5 non decolla neanche di venerdì

Chiusa la parentesi di 'Felicissima Sera' su Canale 5, Rai 1 torna a trionfare nel prime time del venerdì. 'Top Dieci', il varietà gioco condotto da Carlo Conti, ha totalizzato 3.350.000 spettatori pari al 15.6% di share, numeri leggermente in calo rispetto alle precedenti puntate ma che bastano a battere 'L'Isola dei Famosi'. Il reality di Canale 5 non decolla neanche passando dal giovedì al venerdì - per questa settimana - e resta inchiodato a 2.858.000 spettatori pari a uno share del 16.8%. Al terzo posto Rete 4 con 'Quarto Grado', che ha registrato 1.693.000 con il 9% di share. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Vieri, che ieri ha dedicato ampio spazio al caso Pipitone, ha registrato il record stagionale.

Ascolti tv di venerdì 7 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Rai 2 con N.C.I.S. che ha conquistato 1.313.000 spettatori e il 5.2% d share, mentre Blue Bloods 1.051.000 spettatori e il 4.5% di share, Nove con 'Fratelli di Crozza' che ha raccolto davanti al video 1.012.000 spettatori con il 5.5%, Rai 3 con 'Mother's Day' che ha registrato 1.170.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 'Propaganda Live' ha totalizzato 1.012.000 spettatori con il 5.5%, su Italia 1 invece 'Transformers - L'ultimo cavaliere' ne ha segnati 1.054.000 pari al 5.2%. Chiude Tv8 con il film 'Indiana Jones e l'ultima crociata' (308.000 spettatori, share dell'1.4%).