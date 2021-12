Ascolti tv, Un professore batte (ancora) Zelig

Ancora una vittoria per Un professore nel prime time del giovedì. La fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann è stato ieri sera - per la quinta settimana consecutiva - il programma più visto grazie a 4.430.000 spettatori e il 21.2% di share. Al secondo posto Zelig, su Canale 5, con 3.172.000 spettatori e il 17.9% di share.

L'appuntamento con la finale di X Factor 2021, invece, trasmessa su Sky Uno ma anche in chiaro su Tv8, ha registrato complessivamente 1.301.000 spettatori medi e una share del 6,2%, piazzandosi al terzo gradino del podio.

Ascolti tv di giovedì 2 dicembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Dritto e Rovescio su Rete4 con 956.000 spettatori e uno share del 5.6%), Piazzapulita su La7 con 929.000 spettatori e il 5.4% di share, Il Mostro di Firenze - Quel Silenzio che non Tace: Bugie e Verità su Raidue con 918.000 spettatori pari a uno share del 4.4%, il film di Lina Wertmuller Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici su Raitre ha registrato 684.000 spettatori pari a uno share del 3.1%. Chiudono It Capitolo 2 su Italia 1 (650.000 spettatori, share 3.7%) e Trappola in Fondo al Mare sul Nove (304.000 spettatori, share 1.4%).