Ascolti tv: boom 'Chi l'ha visto?' che vince la serata, male 'Grand Hotel' su Canale 5

'Chi l'ha visto?' vince il prime time di mercoledì 9 giugno, merito non solo di un palinsesto estivo scarico ma anche - e soprattutto - delle storie di cui si occupa il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La puntata di ieri sera, che ha dedicato ampio spazio al rapimento di Denise Pipitone e alla vicenda di Saman Abbas - oltre che ad altri casi di persone scomparse - è stata seguita da 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%. Al secondo posto Rai 1 con il film 'Non sposate le mie figlie', che ha registrato 2.789.000 spettatori e uno share del 12.8%. Non vola la nuova serie di Canale 5 'Grand Hotel', ferma al 10.9% di share con 1.763.000 spettatori.

Ascolti tv di mercoledì 9 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: 'Hard Kill' su Italia 1 con 1.421.000 spettatori e il 6.6% di share, 'The show must go on - Va tutto bene con Max Giusti' su Rai 2 con 862.000 spettatori pari al 4.2% di share, 'Zona Bianca' su rete 4 con 762.000 spettatori e il 4.3% di share, 'Name Tat Tune' in replica su Tv8 con 525.000 spettatori pari al 2.6 di share. Chiudono Nove con 'Accordi & Disaccordi (479.000 spettatori, share 2.2%) e La7 con 'Atlantide' (416.000 spettatori, share 1.9%).