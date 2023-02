Ascolti tv, chi ha vinto tra Tali e Quali e C'è posta per te

Nuova sfida del sabato sera tra due dei presentatori storici della tv italiana, Carlo Conti e Maria De Filippi che ancora una volta si sono contesi il favore del pubblico. A vincere la gara degli ascolti tv di ieri sera, sabato 4 febbraio, è stata Maria De Filippi con C'è Posta per Te che ha ottenuto ben 4.472.000 spettatori con uno share del 29%. A seguire, ma non con troppo distacco, c'è stata la finale di Tali e Quali, che ha visto il sosia di Michael Jackson, Roy Paladini vincere questa edizione e ha conquistato 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share.

Tutti gli ascolti di ieri sera

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 776.000 spettatori (4%) e F.B.I. International649.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re in prima tv ha intrattenuto 932.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Città segrete in replica sigla 1.076.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 625.000 spettatori (3.5%). Su La7 Allarme rosso ha registrato 337.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 385.000 spettatori (2%). Sul Nove Bombe su Auschwitz è seguito da 167.000 spettatori (0.9%).