Ascolti tv: chi ha vinto tra "C'è Posta per Te" e "Tali e Quali"

Nuova sfida del sabato sera tra Carlo Conti e Maria De Filippi, volti di punta del weekend televisivo. A vincere la gara degli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 gennaio, è "C'è Posta per Te" in onda su Canale 5 ed inarrestabile con 4.809.000 spettatori con uno share del 29.8. Si ferma in seconda posizione la show di Rai Uno "Tali e Quali", con 3.534.000 spettatori pari al 20.5%: un risultato comunque ottimo se si pensa al colosso che è il people show, sostanzialmente imbattibile da vent'anni.

