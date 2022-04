Ascolti tv: chi ha vinto tra "Ci vuole un fiore" e "Big Show"

Uno scontro tra due volti "nuovi" del venerdì sera. E' quello degli ascolti tv di ieri, in cui a contrapporsi sono stati "Ci vuole un fiore" guidato da Francesco Gabbani, esordiente alla conduzione su Rai Uno, e "Big Show" di Enrico Papi, in onda su Canale 5. Ad essere il più visto è stato il primo, con 2.701.000 spettatori pari al 15.2% di share, mentre Papi si è fermato a 2.216.000 spettatori (share 13.7%). Numeri tiepidi per entrambi i fronti. Un risultato senza infamia e senza lode per entrambi, insomma.

A seguire, tutti gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 8 aprile 2022: