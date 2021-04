Ascolti tv, Amici cresce ancora e doppia la Rai

Un nuovo successo per la sesta puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Ma la controprogrammazione su Rai Uno è una replica: Viale Mazzini fugge da Queen Mary?

La febbre del sabato sera per Amici di Maria De Filippi non si arresta. Anzi, se possibile, cresce ancora di più. C'è infatti un leggero incremento negli ascolti di ieri sera del talent show in onda su Canale 5, che ancora una volta ha doppiato il competitor di Rai Uno, ovvero la replica di Sotto Copertura - La Cattura di Zagaria con protagonista Claudio Gioè.

La sesta puntata di Amici, che si è conclusa con l'eliminazione di Raffaele, è stata vista da 5.831.000 spettatori pari al 27.9% di share (Amici Buonanotte 2.533.000 – 29.8%). In seconda posizione la fiction Rai, ferma a 2.938.000 spettatori pari al 13.8% di share. Si dirà che parte del merito è dovuto proprio alla mancanza di controprogrammazione, dal momento che Gioè era in replica, ma la stessa mancanza di controprogrammazione è una scelta: in principio, infatti, a sfidarsi col colosso Maria doveva essere Carlo Conti col suo Top 10, poi passato al venerdì sera (dove però è stato battuto dalla Felicissima sera di Pio e Amedeo).

Il weekend è di Mediaset

Due vittorie su due per Mediaset, che si aggiudica (per ora) la sfida Auditel del weekend: ieri sera, infatti, anche lo show comico di Pio e Amedeo, nuovo esperimento comico del Biscione, è riuscito a vincere contro la concorrenza costituita proprio da una colonna dell'intrattenimento come Carlo Conti.

Da sottolineare, inoltre, la crescita di Ciao Maschio, il format con Nunzia De Girolamo. L'ultima puntata, andata in onda ieri in terza serata (quasi all'1 di notte su Rai1), ha visto il record storico di share con una media del 10.3% di share. Sulle poltrone viola siedevano Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro. La puntata è stata molto apprezzata anche sui social, con l'#CiaoMaschio che su Twitter è risultato essere il programma di seconda serata più commentato, entrando in trend topic.

Tutti gli ascolti di ieri

Rai2 F.B.I, 1.314.000 spettatori (5%), Blue Bloods da 1.319.000 spettatori (5%) e Instinct da 849.000 spettatori (3.6%).

Italia 1, Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto, 1.127.000 spettatori (4.4%)

Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta, 1.377.000 spettatori (5.9%)

Rete4, Don Camillo Monsignore… ma non troppo, 1.324.000 spettatori (5.5%)

La7, Mussolini Ultimo Atto, 537.000 spettatori (2.2%)

Tv8, Sette Anime, 328.000 spettatori (l’1.4%)

Nove, Cercando Elisa – Il Delitto Claps, 430.000 spettatori (1.7%)