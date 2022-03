Ascolti tv, 'Il Cantante Mascherato' contro 'Più forti de destino': chi ha vinto

Il Cantante Mascherato contro Più forti de destino: chi ha vinto la sfida degli ascolti del venerdì sera? I dati Auditel di venerdì 18 marzo 2022 riportano la vittoria del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che ha ottenuto un seguito di 3.598.000 telespettatori e il 15,23% di share nella presentazione e 2.970.000 con il 17,59% nel programma. Su Canale 5, invece, la fiction con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods ha interessato 2.384.000 spettatori pari al 12.1% di share.

Il Cantante Mascherato, eliminato Simone Di Pasquale: era il Drago

A proposito del Cantante Mascherato, ad essere eliminata contro la Lumaca è stata la maschera del Drago sotto cui si celava Simone Di Pasquale. Via dalla gara anche la Medusa sotto cui si nascondeva Bianca Guaccero. Fino ad ora gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022 sono stati Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Pesciolino rosso-Vladimir Luxuria, Drago-Simone Di Pasquale, Medusa-Bianca Guaccero.

Nel corso della serata un momento della diretta è stato dedicato a Fedez a cui Orietta Berti e Milly Carlucci hanno augurato il meglio per una pronta guarigione.

Gli ascolti tv di venerdì 18 marzo 2022

Il terzo gradino del podio è andato a Retequattro con 'Quarto Grado', visto da 1.538.000 telespettatori pari al 9,03% di share. Testa a testa tra Italia 1 con 'John Wick - Capitolo 2' (1.385.000 telespettatori, share 6,88%) e Nove con 'Fratelli di Crozza' (1.397.000 telespettatori, share 6,21%), mentre La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 885.000 telespettatori e il 5,5% di share. Su Rai2 'N.C.I.S. Unità anticrimine' ha registrato 806.000 telespettatori e il 3,64% di share e, a seguire, 'N.C.I.S. Hawaii ne ha totalizzati 595.000 con il 3,3%. Su Rai3 'Sorry We Missed You' ha interessato 631.000 telespettatori pari al 2,89% e Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con 'Quattro Matrimoni', visto da 344.000 telespettatori pari all'1,7% di share.