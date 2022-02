Ascolti tv: Il Cantante Mascherato vs Fosca Innocenti, chi ha vinto la sfida

La lotta tra Rai1 e Canale5 continua. Ieri sera per permettere la messa in onda delle prime punate di Fosca Innocenti è stata spostata la puntata del Grande Fratello. In questo modo, lo scontro a colpi di telespettatori è stato tra Il Cantante Mascherato e Vanessa Incontrata, protagonista della fiction Mediaset.

Ascolti tv di venerdì 11 febbraio

La battaglia è stata vinta, anche se per poco da Fosca Innocenti. La serie tv ha totalizzato 3.919.000 spettatori e il 18.9% di share, mentre Milly Carlucci 3.502.000 spettatori e il 20% di share. Una differenza minima, ma che metterà la conduttrice sicuramente sul piede di guerra.

Rai2 prima con N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.224.000 spettatori e il 5.1% di share, dopo con N.C.I.S. Hawai’i 1.054.000 spettatori e il 4.9% di share. Italia1 è stato visto da 1.344.000 spettatori e il 5.9% di share con The Transporter. Rai3 con Frieden – Il Prezzo della Pace ha coinvolto 653.000 spettatori e il 3.1% di share, Quarto Grado su Rete4 ha ottenuto il 7,3% di share con 1.263.000 spettatori e il 7.3% di share.

La7 con Propaganda Live ha raggiunto 932.000 spettatori e il 5.7% di share. 4 Ristornati su Tv8 è stato visto da 322.000 spettatori e l’1.6% di share. I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove ha totalizzato il 2.4% di share.