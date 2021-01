Ascolti tv, Il Commissario Ricciardi fa il botto: è l'effetto Lino Guanciale

Quasi 6 milioni di spettatori e il 24% di share per l'esordio della fiction di Rai Uno tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Trasposizione televisiva non facile, ma il protagonista, amatissimo dal pubblico, è il traino perfetto

5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share per la prima puntata de 'Il Commissario Ricciardi'. Un esordio d'oro per la fiction diretta da Alessandro D'Alatri e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, scrittore che sta regalando a Rai Uno una sfilza di successi, annoverandosi di fatto tra gli sceneggiatori più ghiotti. Così, dopo la prima serata di domenica conquistata grazie a 'Mina Settembre' - nata sempre dalla penna del giallista partenopeo - l'ammiraglia lunedì fa il bis con questa nuova serie tv che vede Lino Guanciale nei panni del protagonista.

Una Napoli degli anni '30 ritratta brillantemente, trame poliziesche con sfumature mistery e un romanticismo d'altri tempi di fondo, fanno della fiction un gioiellino, nonostante la trasposizione televisiva non facile, soprattutto nelle sfumature paranormali, che se in un libro sono lasciate alla fantasia del lettore, esplicitate sul piccolo schermo corrono il rischio di diventare quasi grottesche. Innegabile il traino di Lino Guanciale, tra i volti più amati della fiction Rai. L'attore, che negli ultimi anni ha collezionato parti per certi versi ripetitive, seppur argute e generose, in commedie come 'Che Dio ci aiuti', 'Non dirlo al mio capo', 'L'allieva' - a parte la parentesi thriller con 'La porta rossa' - si mette in gioco in un'inedita versione noir ma sentimentale, confermandosi leader nella sua fetta di pubblico e provando ad allargarla. L'effetto Guanciale è dunque una solida base per incassare altri trionfi con le prossime cinque puntate, la partita su possibili record, invece, 'Il Commissario Ricciardi' se la gioca sull'affezione del pubblico nei confronti di una storia nuova e sicuramente coraggiosa.

Il Commissario Ricciardi: la trama

Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) ha trent'anni ed è commissario della Regia Questura. Catturare gli assassini è la vocazione e l'ossessione di Ricciardi, che si porta dentro un terribile segreto, una maledizione ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta l'ultimo pensiero. Per questo preferisce non legarsi a nessuno e si dedica in modo totalizzante al suo lavoro. Nonostante la sua rinuncia all'amore, l'amore arriva lo stesso: abita di fronte a lui e si chiama Enrica (Maria Vera Ratti), una giovane maestra timida e riservata, ma allo stesso tempo determinata a conoscere e ad amare Ricciardi. La solitudine che Ricciardi divide con l'anziana tata Rosa (Nunzia Schiano), sarà scalfita dall'incontro con due donne, diverse ma ugualmente affascinanti. Una è proprio Enrica, che incarna la quieta normalità degli affetti familiari cui Ricciardi aspira; l'altra, Livia (Serena Iansiti), rappresenta la sensualità e la passione, da cui si sente attratto.

Ascolti tv di lunedì 25 gennaio: prime time

Secondo posto per Canale 5, dove la prima serata del Grande Fratello Vip 5 ha totalizzato 3 milioni 393mila spettatori ottenendo il 19.5% di share. Terza sul podio della prima serata Rai Tre con 'Report', che ha registrato 2 milioni 330mila spettatori pari ad uno share del 9%. A seguire Italia 1 con 'Safe', che ha raccolto davanti al video 1 milione 877mila spettatori, ottenendo uno share del 7.2%. Su Rete4, Nicola Porro al timone di 'Quarta Repubblica' ha intrattenuto 1 milione 91mila spettatori, con il 5.5% di share. Su Rai2, la replica di 'NCIS' ha realizzato un ascolto medio di 828mila spettatori, con il 3.2% di share. La7 offriva ieri al pubblico la visione del film 'Schegge di Paura', che è stato visto in media da 446mila spettatori con il 2% di share.