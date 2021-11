Ascolti Tv, Il Professore Gassman fa boom all'esordio

L'ennesimo successo della fiction Rai. La prima puntata di Un Professore, con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi protagonisti, ha sbancato l'Auditel del giovedì sera. 5.090.000 telespettatori e il 25.3% di share per la partenza della serie, immediatamente bagnata da ascolti eccezionali. Travolta la concorrenza diretta di Canale 5.

Zanicchi flop

D'Iva, seconda e ultima puntata dell'one woman show firmato Iva Zanicchi, ha confermato la delusione dell'esordio con altri 1.969.000 telespettatori il 13.4% di share. Numeri faticosamente accettabili per la prima serata della prima rete Mediaset. Medaglia di bronzo a sorpresa per Italia 1 con Jack Reacher, film trainato da Tom Cruise che ha interessato 1.690.000 telespettatori (share all'8,2%), mentre faticano Rai 2 e Rai 3. Anche al giovedì sera Quelli Che il Calcio arranca, con appena 512.000 spettatori e il 2,5% di share, mentre Che Fine ha fatto Baby Jane?, nuovo format firmato Franca Leosini, si ferma ai 665.000 spettatori, con il 3.1% di share. Numeri sotto le aspettative per l'87enne giornalista di Storie Maledette.

X Factor non decolla

La tradizionale sfida dei talk è stata vinta da PiazzaPulita, con 917.000 telespettatori e uno share al 5,6%, mentre Dritto e Rovescio ha interessato 801.000 telespettatori, con uno share al 4,8%. Su Tv8 il film Inferno è stato visto da 236.000 telespettatori (share 1,2%), con Il contadino cerca moglie su Nove che ha interessato 388.000 telespettatori (share 1,8%). Il terzo live di X Factor, in onda su Sky, ha infine totalizzato 496.000 spettatori, fermandosi al 2,6% di share.