Ascolti Tv, Imma Tataranni 2 batte la Juventus di Champions League

Rai1 ha trovato il suo nuovo Montalbano. Il fenomeno Imma Tataranni prosegue, con la seconda stagione della serie Rai bagnata da ottimi ascolti. La nuova puntata della fiction è stata vista da 4.966.000 telespettatori, con uno share del 23,19%, battendo persino la corazzata Mediset chiamata Champions League.

Cala ancora Il Collegio

La partita Juventus - Zenit si è infatti fermata ai 4.376.000 telespettatori, con uno share al 18,02%. Risultato probabilmente inimmaginabile per Canale 5, vista la quantità di tifosi bianconeri sul suolo italico, con Vanessa Scalera regina del mercoledì sera. Le Iene su Italia 1, con tanto di monologo firmato Madame, ha attirato 1.187.000 telespettatori, con uno share del 7,34%, mentre Il Collegio conferma le difficoltà di stagione, se confrontato con le passate edizioni. 1.377.000 telespettatori e share al 6,75% per l'ultima puntata andata in onda. Rispetto all'edizione scorsa, persi per strada circa 3 punti e mezzo di share e quasi un milione di telespettatori. Rai2 dovrebbe probabilmente cambiargli giorno di programmazione, visto il pesante affollamento del martedì sera.

La sfida dei talk

Su Rai3 CartaBianca ha totalizzato 852.000 telespettatori (4,21% di share), battendo così la diretta concorrenza di Fuori dal Coro su Rete4, arrivato ai 763.000 telespettatori (share 4,46%). Ma a vincere la sfida dei talk politici è stato DiMartedì, su La7, con 999.000 telespettatori e uno share al 4,77%. Su Tv8 Game of Talents è stato visto da 263.000 telespettatori (share 1,2%), mentre su Nove il film Caos ha totalizzato 287.000 telespettatori (share 1,3%).