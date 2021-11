Ascolti Tv, Imma Tataranni batte anche Checco Zalone

Vanessa Scalera ha chiuso il suo 2021 con i fuochi d'artificio. L'ultima puntata di stagione di Imma Tataranni 2 ha sbancato l'Auditel del martedì sera, con 5.142.000 telespettatori e il 24,4% di share. Un successo straordinario per la fiction Rai, che tornerà in onda nei primi mesi del 2022 con 4 nuove puntate attualmente in post produzione.

Zalone insegue

Scalera ha così sconfitto Checco Zalone. Su Canale 5 il suo Quo Vado? ha interessato 2.390.000 telespettatori, fermandosi all'11,1% di share. Risultato magro per il celebre comico, alla 5a replica in 3 anni. La prima visione nel 2018 fece 6.200.000 telespettatori (share al 24,98%). Nel 2021, tra le altre cose, Canale 5 l'aveva già mandato in onda a marzo, con altri 2.674.000 telespettatori e l'11% di share. Su Rai2 continua a faticare rispetto alle passate edizioni Il Collegio, ieri sera visto da 1.533.000 telespettatori, con il 7.6% di share, mentre su Italia1 Le Iene ha interessato 1.328.000 spettatori, con l’8.5% di share.

La tradizionale sfida dei talk è stata vinta da DiMartedì su La7, con 1.148.000 telespettatori e uno share del 5.6%. A seguire CartaBianca su Rai3, con 906.000 telespettatori e uno share del 4.6%, e Fuori dal Coro su Rete4, con 767.000 spettatori e il 4.5% di share. Game of Talents su Tv8 è stato visto da 321.000 telespettatori con l’1.5% di share, mentre su Nove Rocky IV ha interessato 257.000 spettatori con l’1.1%.