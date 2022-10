Ascolti tv, chi ha vinto tra "Imma Tataranni" e il "Grande Fratello Vip"

Ascolti tv di giovedì 6 ottobre 2022, chi ha raggiunto il maggior pubblico nella prima serata? A sfidarsi a colpi di auditel, lo storico reality Grande Fratello Vip contro la fiction Imma Tataranni– Sostituto Procuratore. I due programmi, rispettivamente in onda su Canale 5 e Rai 1, hanno galvanizzato l’attenzione dei telespettatori, ma chi ha avuto la meglio?

La sfida tra Grande Fratello Vip e Imma Tataranni - Sostituto Procuratore

Ma la sfida all’ultimo sangue è stata tra i due portabandiera di Rai 1 e Canale 5. Ad avere la meglio è stata la serie televisiva Rai Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La fiction italiana diretta da Francesco Amato e liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con Vanessa Scalera ha appassionato 4.328.000 spettatori pari al 23.9% di share. Il Grande Fratello Vip si piazza così al secondo posto con 2.761.000 spettatori, pari al 21.3% di share.

La Rai incassa così la vittoria, dopo che lo scorso lunedì il reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto la meglio sulla serie tv Sopravvissuti con Lino Guanciale. Il programma di Canale5 che ha incuriosito 3.313.000 spettatori, pari a un 25.1% , contro i 3.623.000 della fiction Rai con un 19.6% di share.

Gli altri programma in onda

Oltre ai due programmi di punta in prima serata c’erano anche altre trasmissioni in onda, che come da previsioni hanno incassato uno share inferiore.

-Su Rai 2: TG2 Post, 445.000 spettatori (2.2% di share)

-Su Rai 3: Flesh & Blood, 463.000 spettatori (2.4% di share)

-Su Rete 4: Dritto e Rovescio, 979.000 spettatori (6.8% share)

-Su Italia 1: Red Sparrow, 1.085.000 spettatori (6.4% share)

-Su La7: Piazzapulita, 703.000 spettatori (4.8% share).

-Tv8: Hearts-Fiorentina: 853.000 spettatori (4.3% di share)

-Su Nove: Only Fun – Comico show, 462.000 spettatori (2.5% share)