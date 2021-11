Ascolti Tv, Imma Tataranni vince ma cresce il GF Vip

Anche al lunedì, Imma Tataranni non perde colpi. La fiction di Rai1 ha confermato la propria leadership in prime time conquistando nuovamente l'Auditel. Altri 5.103.000 telespettatori, pari al 24.1% di share, per la procuratrice, stasera chiamata al bis con l'ultima puntata del 2021.

Tiene Signorini

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip si è però difeso con le unghie e con i denti. Il reality Mediaset ha interessato 3.239.000 telespettatori, pari al 21.3% di share, recuperando terreno rispetto alle ultime puntate. Su Rai3 ottimo risultato per Report, visto da 2.035.000 telespettatori (share 9.1%), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha interessato 859.000 telespettatori (share 4.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles e New Orleans tra il 2.9% e il 2.5% di share, con xXx – Il ritorno di Xander Cage su Italia1 visto da 979.000 telespettatori (share 4.4%). Grey’s Anatomy 17, prima tv in chiaro su La7, si è fermato all'1.7% di share, con Spider-Man 3 su Tv8 visto da 266.000 telespettatori (share 1.3%) e Little Big Italy su Nove visto da 491.000 telespettatori (share 2.1%).

Boom Amadeus

Al pomeriggio, da segnalare la costante crescita di Geo (12,7% di share), su Rai3, sempre più vicino a Pomeriggio Cinque (13,4%-13,8% di share), con La vita in Diretta al 18% di share. Nell'access prime time, nuovo record stagionale per Amadeus con I Soliti Ignoti, ieri sera visto da 5.432.000 telespettatori con il 21,91% di share. Lontana Striscia la Notizia, con 4 milioni e il 16,3% di share.