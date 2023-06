Ascolti tv, come è andata la semifinale dell'Isola dei Famosi

La semifinale dell'Isola dei Famosi - slittata lunedì per la morte di Silvio Berlusconi - è andata in onda eccezionalmente ieri sera, venerdì 16 giugno, vincendo il prime time, anche se i risultati non sono stati di rilievo. La penultima puntata del reality di Canale 5 è stata vista da 1.977.000 spettatori pari a uno share del 16.5%.

Al secondo posto Arena di Verona - 100 anni in una notte, su Rai 1, con 1.789.000 spettatori e uno share del 13.1%, mentre Quarto Grado - Le storie, in onda su Rete 4, si piazza al terzo posto con 1.474.000 spettatori pari all'11.2% di share.

Ascolti tv di venerdì 16 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Chicago P.D. su Italia 1 con 1.088.000 spettatori pari al 7.1% di share, Propaganda Live su La7 con 986.000 spettatori e il 7.7% di share, Tutti mentono su Rai 2 con 788.000 spettatori e il 4.9% di share, Book Club - Tutto può succedere su Rai 3 con 766.000 spettatori e il 4.6% di share. Chiudono la partita Malta-Inghilterra su Tv con 275.000 spettatori e l'1.6% di share e il match di LBA Playoff Armani Milano-Virtus Bologna, sul Nove, con 241.000 spettatori e uno share dell'1.4%.