Ascolti, come è andata la prima puntata dell'Isola dei Famosi

Buon esordio per L'Isola dei Famosi, che ieri sera - lunedì 17 aprile - ha sfidato un gigante come Montalbano (anche se in replica). È testa a testa tra la prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che ha raccolto davanti al video 2.919.000 spettatori pari al 23.33% di share, e Il Commissario Montalbano che su Rai 1 ha registrato 3.179.000 spettatori e uno share del 16.61%. Dunque in share vince L'isola, mentre l'amata serie tv con Luca Zingaretti la supera per numero di spettatori, anche se di poco. Al terzo posto Napoletano? E famme 'na pizza, su Rai 2, con 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share.

Ascolti tv di lunedì 17 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti di prime time: Report su Rai 3 con 1.508.000 e uno share del 7.85%, Freedom - Oltre il confine su Italia 1 con 785.000 spettatori e il 4.72% di share, Quarta Repubblica su Rete 4 con 675.000 spettatori pari al 4.54% di share, il film 007 - Casino Royale su Tv8 con 465.000 pari al 2.7% di share. Chiudono Le regole della casa del sidro su La7 con 457.000 spettatori e il 2.54% di share e Only Fun - Comico Show sul Nove con 444.000 spettatori pari a uno share del 2.3%.