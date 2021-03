Ascolti tv, stravince Carosone: l'Isola dei Famosi cala (non solo nei numeri)

L'esordio di martedì aveva fatto ben sperare, nonostante la vittoria dilagante dell'ennesimo gigante di Rai Uno, 'Makari', davanti al quale però la nuova Isola dei Famosi targata Ilary Blasi aveva tenuto botta. La seconda puntata del reality di Canale 5, invece, non solo ha perso punti - 4 di share e quasi 600 mila spetattori - ma anche un po' di smalto. Poca verve, in studio ma soprattutto sull'isola, ingranaggi macchinosi e personaggi che fanno fatica a decollare. E' vero che siamo solo all'inizio (tanto che ancora si vogliono quasi tutti bene), ma la puntata di ieri non ha spiccato per vivacità e a tratti è sembrata anche un po' piatta, a parte il botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Akash, più odioso che avvincente. Ancora fuori focus Massimiliano Rosolino nei panni dell'inviato.

Nel prime time di giovedì 18 marzo, L'Isola dei Famosi resta ferma al secondo posto con 3.047.000 spettatori e il 17.9% di share. Stravince, invece, il film tv 'Carosello Carosone', che su Rai Uno ha totalizzato 5.518.000 spettatori e il 22.9% di share. Terzo piazzamento per 'Giustizia Privata' su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2% di share.

Ascolti tv di giovedì 18 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la partita di Europa League Milan - Manchester United su Tv8 (1.488.000 spettatori, share 5.6%), 'The Wife - Vivere nell'ombra' su Rai3 (1.112.000 spettatori, share 4.3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete 4 (894.000 spettatori, share 4.8%), 'Piazza Pulita' su La7 (823.000 spettatori, share 4.3%), 'Anni 20' su Rai2 (415.000 spettatori, share 1.7%), 'Cambio Moglie' sul Nove (400.000 spettatori, share 1.7%, nel primo episodio, e 290.000 spettatori, share 1.6%, nel secondo).

Ascolti tv di giovedì 18 marzo: le altre fasce

In access prime time, nuova vittoria dei 'Soliti Ignoti' su Rai1, con 5.520.000 spettatori e il 19.7% di share, mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 4.326.000 spettatori e il 15.4% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha registrato 5.399.000 spettatori e il 24.3%, mentre 'Avanti un Altro' su Canale 5 ha totalizzato 3.881.000 spettatori e il 18.1% di share. In seconda serata, il programma più seguito è stato 'Porta a Porta' su Rai1, con 1.131.000 spettatori e l'11.6% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio nella seconda serata.