Ascolti tv, La Fortuna sfida L'Isola dei Famosi: com'è andata

Torna a svettare in testa alla classifica dei programmi più visti della prima serata L'Isola dei Famosi. Dopo l'ulitma puntata di venerdì 27 maggio 2022 che l'ha visto confrontarsi senza eccellere con il Domenica In Show di Mara Venier, il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto di nuovo di Canale 5 la rete più vista del lunedì e a superare la concorrenza di Rai 1.

Il primo appuntamento con la miniserie di produzione spagnola La Fortuna (stasera il secondo e ultimo episodio) ha conquistato, infatti, 2.231.000 spettatori pari al 13.3% di share, nettamente inferiore a quello registrato dal programma di Canale 5 che ha raccolto davanti al video 2.453.000 spettatori e il 19.1% di share.

Gli ascolti tv di lunedì 30 maggio 2022

7Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.067.000 spettatori pari al 7% di share, su Italia 1 Overdrive ha catturato l’attenzione di 1.182.000 spettatori (6.3%), su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.842.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 744.000 spettatori con il 5.2% di share, su La7 Yellowstone ha registrato 320.000 spettatori con uno share del 2%, su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.6% con 282.000 spettatori mentre sul Nove E’ già Ieri ha catturato l’attenzione di 320.000 spettatori (1.7%).