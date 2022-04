Ascolti tv, l'Isola dei Famosi contro Nero a metà: chi ha vinto

La nuova sfida televisiva del lunedì vede contrapposti due programmi molto popolari per il pubblico della prima serata: la terza stagione di Nero a metà, partita ieri su Rai 1, e un altro appuntamento con l'Isola dei Famosi su Canale 5. Chi si è aggiudicato il podio della trasmissione più vista? La risposta, come sempre, nei dati Auditel che hanno indicato come molto promettente il ritorno della fiction poliziesca con Claudio Amendola: 4.611.000 spettatori pari al 21% di share sono i numeri relativi all'ammiraglia Rai che ha staccato di quasi tre punti la concorrenza. Ferma al 17.8% di share - 2.694.000 spettatori - l’Isola dei Famosi che comunque risale rispetto ai dati raggiunti nella puntata di giovedì, quando contro si è ritrovata il 'gigante' Don Matteo.

Sa segnalare anche la prima puntata di Servant of the People trasmessa da La7: il debutto della serie con Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell’Ucraina, nel ruolo di un insegnante eletto inaspettatamente capo dello Stato ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 3.4%.

Ascolti tv di lunedì 4 aprile 2022

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 832.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Red ha catturato l’attenzione di 1.192.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.6% di share. Su TV8 Tutti per 1 – 1 per Tutti ha segnato l’1.6% con 348.000 spettatori mentre sul Nove Ender’s Game ha catturato l’attenzione di 201.000 spettatori (0.9%).