Ascolti tv, Isola dei Famosi contro Studio Battaglia: chi ha vinto

Nuova sfida televisiva tra le due ammiraglie Rai e Mediaset ieri, lunedì 28 marzo 2022. Da un lato, Rai1 che ha trasmesso una nuova puntata della fiction Studio Battaglia con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi; dall'altro Canale 5, schierato con la terza puntata dell'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. A riscuotere maggiore attenzione da parte del pubblico è stata la serie tv che ha raggiunto 4.260.000 spettatori pari al 19% di share. Inferiore nel numero di utenti, ma superiore per share considerata la maggiore durata della diretta (dalle 21.45 all’1.23) è stato il reality di Canale: 3.074.000 spettatori e il 20.6% la soglia raggiunta, nettamente superiore alla scorsa puntata che si era misurata con una concorrenza insuperabile.

Gli ascolti di lunedì 29 marzo 2022

Per quanto riguarda le altre reti, Rai2 con Delitti in Paradiso ha interessato 1.094.000 spettatori pari al 5.1% di share, Italia 1 con Homefront ha intrattenuto 1.393.000 spettatori (6.1%), Rai3 con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.343.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%, Rete4 con Quarta Repubblica 1.140.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Giochi di Potere ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 3% e su Tv8 il film Sette Anime, con Will Smith, segna 305.000 spettatori con l’1.4%.