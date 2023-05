Ascolti tv, chi ha vinto tra L'Isola dei Famosi e Vivere non è un gioco da ragazzi

Quasi testa a testa nella sfida tv di ieri sera, lunedì 22 maggio. A vincere il prime time è la fiction di Rai 1, Vivere non è un gioco da ragazzi, con 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Secondo posto per L'Isola dei Famosi (qui il riassunto della puntata) su Canale 5, con 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share, mentre al terzo gradino del podio si piazza Report, in onda su Rai 3, con 1.733.000 spettatori e uno share dell'8.9%.

Ascolti tv di lunedì 22 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Rai 2 con NCIS Los Angeles, che ha registrato 943.000 spettatori pari al 4.7% di share, mentre Blue Bloods ha totalizzato 845.000 spettatori con il 5.2% di share; Italia 1 con Suicide Squad, che ha raccolto davanti al video 935.000 spettatori e il 5.4% di share; Rete 4 con Quarta Repubblica, che ha conquistato 811.000 spettatori e il 5.5% di share; Nove con Only Fun - Comico Show, seguito da 715.000 spettatori pari al 3.9% di share. Chiudono Tv8 con A testa alta (408.000 spettatori, share 2.1%) e La7 con Speciale Atlantide - Andrea: scandalo a corte (373.000 spettatori, share 1.9%).