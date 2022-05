Ascolti tv: chi ha vinto tra Mara Venier e l'Isola dei Famosi

Ieri sera si è andata in onda una lotta allo share particolare: lo show di Domenica In, per celebrare la fine della 13esima stagione e il consueto appuntamento con l'Isola dei Famosi. A vincere il confronto è stata Zia Mara, ma la puntata dell'Isola dei Famosi si è difesa bene anche se in leggero calo rispetto ai 2.380.000 di lunedì.

Mara Venier, con i suoi numerosi ospiti, ha raggiunto 2.928.000 spettatori e il 19.1% di share, l'Isola si è fermata a 2.204.000 spettatori e il 18.3% di share. L'eterna lotta del venerdì sera tra Rai e Mediaset continua ad essere vinta dalla tv di Stato.

Ascolti tv di venerdì 27 maggio: prime time

Rai Due: N.C.I.S., 1.039.000 spettatori e il 5.6% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 957.000 spettatori e il 5.6% di share;

Italia 1: I Predoni, 1.126.000 spettatori e il 6.6% di share;

Rai3: Bombshell – La voce dello scandalo, 751.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rete 4: Quarto Grado, 1.113.000 spettatori e l’8.1% di share;

La7: Propaganda Live, 687.000 spettatori e il 5.3% di share;

TV8: Name That Tune – Indovina la Canzone, 333.000 spettatori e il 2.1% di share;

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza, 567.000 spettatori e il 3.2% di share.