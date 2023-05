Ascolti tv: chi ha vinto tra l'Isola dei famosi e Vivere non è un gioco da ragazzi

Ieri sera 15 maggio è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Rai Vivere non è un gioco da ragazzi con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Un esordio incoraggiante ma non dei migliori che ha però totalizzato ben 3 milioni di telespettatori con uno share pari al 16.7%. La puntata dell'Isola dei Famosi invece ha registrato un lieve calo, con 2.5 milioni di persone che l'hanno seguita, e lo share al 18,3% ottenuto grazie alla durata dello show fino a notte fonda.

Dati Auditel di lunedì 15 maggio

Rai Uno: Vivere non è un gioco da ragazzi è stato seguito da 3.075.000 spettatori (16.7%);

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.504.000 spettatori (18.3%);

Rai Due: NCIS Los Angeles è stato guardato da 929.000 spettatori (4.4%). A seguire Blue Bloods ha raccolto 831.000 spettatori (4.5%);

Italia Uno: I guardiani della galassia 2 ha totalizzato 881.000 spettatori (5.2%);

Rai Tre: Report ha ottenuto 1.541.000 persone (7.6%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 901.000 spettatori (6%);

La7: Atlantide – L’ultima notte di Meredith ha coinvolto 454.000 spettatori (2.3%);

TV8: No time to die è stato scelto da 559.000 spettatori (3.6%);

Nove: Only Fun Comico Show è stato visto da 685.000 spettatori (3.6%).