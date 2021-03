Ascolti tv, Makari inarrestabile: ancora niente da fare per l'Isola dei Famosi

Oltre 6 milioni di spettatori e il 26% di share per la fiction di Rai Uno con Claudio Gioè. Il reality di Canale 5 guadagna un paio di punti ma non bastano

Ennesimo successo targato Rai Uno. La fiction 'Makari' - con Claudio Gioè nei panni del protagonista - è inarrestabile e conquista ancora il prime time con numeri record. La puntata di ieri sera è stata vista da 6.389.000 spettatori pari al 26.5% di share, un risultato che non lascia spazio al leggero recupero dell'Isola dei Famosi.

Il reality di Canale 5, condotto quest'anno per la prima volta da Ilary Blasi, guadagna un paio di punti rispetto alla puntata di giovedì scorso (comunque sempre meno del risultato dell'esordio), ma non bastano a raggiungere il nuovo gigante dell'ammiraglia Rai. L'Isola ha totalizzato 3.427.000 spettatori e il 19.8% di share, piazzandosi al secondo posto. Terzo piazzamento per 'Red 2' su Italia 1, con 1.590.000 spettatori e il 6.5% di share.

Ascolti tv di lunedì 22 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Presa Diretta' su Rai3 (1.122.000 spettatori, share 4.4%), 'Uno, Nessuno, Cento Nino' su Rai2 (1.113.000 spettatori, share 4.3%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (938.000 spettatori, share 4.5%), '4 Ristoranti' su Tv8 (578.000 spettatori, share 2.2%), 'Donnie Brasco' su La7 (398.000 spettatori, share 1.7%), 'The Rock' sul Nove (358.000 spettatori, share 1.6%).

Ascolti tv di lunedì 22 marzo: le altre fasce

In access prime time, nuova vittoria di 'Soliti Ignoti' su Rai1, con 5.728.000 spettatori e il 20.3%, mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 4.914.000 spettatori e il 17.4% di share. Rai1 ha vinto anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha ottenuto 5.372.000 spettatori e il 24.1% di share. Mentre su Canale 5 'Avanti un Altro' ha totalizzato 4.227.000 spettatori e il 19.6% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha prevalso in seconda serata.