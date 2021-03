Ascolti tv, boom Makari: l'Isola di Ilary deve ritentare

Oltre 6 milioni e mezzo di spettatori e il 28% di share per la fiction di Rai Uno con Claudio Gioè. Il reality di Canale 5 parte bene con la Blasi al timone, ma non basta

L'effetto lockdown si è fatto sentire nella prima serata di martedì 15 marzo. Una platea televisiva enorme si è divisa tra due importanti esordi: 'Makari', la fiction con Claudio Gioè in onda su Rai Uno, e il ritorno dell'Isola dei Famosi, su Canale 5.

Ilary Blasi - arrivata al posto di Alessia Marcuzzi - ha fatto bene al reality dal punto di vista della conduzione, fresca, divertente e quel pizzico 'coatta' che non dispiace al pubblico (anzi), ma anche guardando oggi i numeri il bilancio è più che positivo. La prima puntata ha totalizzato 3.602.000 spettatori con uno share del il 21,68%, risultato che non basta a conquistare il prime time ma certamente ottimo, soprattutto rispetto a quelli delle passate edizioni che avevano perso un po' di smalto. La corsa dell'Isola con la sua nuova 'capitana', dunque, è appena iniziata e può migliorare, nonostante il gigante con cui dovrà scontrarsi nelle prossime settimane, sempre di martedì. Makari, la nuova serie ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri - tra il giallo e il melò - al suo esordio ha catturato davanti allo schermo 6.744.000 spettatori pari al 28,08% di share, presentandosi fin da subito come un altro grande successo di stagione per Rai Uno.

Ascolti tv di martedì 15 marzo: prime time

Al terzo posto Presa Diretta su Rai 3 che ha ottenuto 1.416.000 spettatori e uno share del 5,62%. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time di martedì 15 marzo: Quarta Repubblica, su Rete 4, con 940.000 spettatori e il 4.91% di share. Su La7 Speciale Bersaglio Mobile ha registrato 896.000 spettatori con uno share del 3.24%. Il Giorno che Scoprimmo la P2 è stato visto da 571.000 spettatori con il 2.29%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 464.000 spettatori con l’1.77% per 4 Ristoranti su Tv8, chiude Nemico Pubblico, su Nove, con 450.000 spettatori e il 2.02%.