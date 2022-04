Ascolti tv, Isola dei Famosi contro Nero a Metà: chi ha vinto

Non c'è nulla da fare l'Isola dei Famosi non riesce a raggiungere, ma neanche a sfiorare, lo share e i telespettatori delle puntate della terza stagione di Nero a Metà. La fiction Rai con 4.4 milioni di utenti è il programma più visto del lunedì sera. Il reality condotto da Ilary Blasi, nonostante la presenza di Cecilia Rodriguez, di siparietti anche simpatici, non raggiunge neanche i 3 milioni di spettatori: si è fermata a 2.7 milioni con uno share pari al 19%. Se l'Isola non può essere definita un flop, Battiti Live MSC Crociere – Il viaggio della musica sì. Il programma è stato visto da soli 678mila utenti, pari al 3.6% di share. Report invece ha conquistato 2 milioni di spettatori e l'8.8% di share.

Ascolti tv dell'11 aprile 2022

Rai1: Nero a metà 3, 4.459.000 spettatori con il 21.3% di share.

Rai2: John Wick 3 - Parabellum, 928.000 spettatori con 4.5% di share.

Rai3: Report, 1.929.000 spettatori 8.8% share.

Canale 5: L’Isola dei Famosi, 2.784.000 spettatori con 19% di share.

Italia 1: Battiti Live MSC Crociere – Il viaggio della musica, 678.000 spettatori 3.6% di share.

Rete 4: Quarta Repubblica, 894.000 spettatori 5.3% di share.

La7: Servant of the People, 676.000 spettatori 3.1% di share.

TV8: Il principe del deserto, 284.000 spettatori 1.4% di share.

Nove: Ex, 305.000 spettatori con 1.5% di share.