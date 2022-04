Ascolti tv, il sorpasso inaspettato di Ilary Blasi

L'Isola dei Famosi ha battuto The Band. Il reality di Canale5 ha superato Rai1 nel numero di spettatori: 2.481.000, pari al 13.2% di share, contro i 2.463.000 e il 17.1% share. Un sorpassio lieve ma che risulta essere un successo per il programma condotto da Ilary Blasi. Il merito di questa risalita in parte va ai naufraghi, che sanno creare dinamiche, agli opinionisti, ma è anche da attribuire ad un minore coinvolgimento del pubblico nei riguardi del programma musicale di Carlo Conti.

Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 29 aprile 2022

Rai2 con NCIS ha totalizzato 1.345.000 spettatori pari al 5.9% di share, dopo con NCIS Hawai’i ha raggiunto 1.002.000 di spettatori (5% share); Italia 1 con il film Rocky III è stata vista da 1.010.000 spettatori (4.8%). Rai3, la serie Germinal ha ottenuto 644.000 spettatori (3.1%), Quarto Grado su Rete4 ha ottenuto 1.310.000 spettatori pari all’8.1% di share. La7 con Propaganda Live ha totalizzato 816.000 spettatori con 5.2% di share. I Delitti del BarLume – La Battaglia Navale su TV8 è stato seguito da 298.000 spettatori, ovver l'1,5% di share. Fratelli di Crozza sul Nove ha raggiunto 1.199.000 spettatori pari al 5.6% share. Real Time ha conquistato 1.5% di share, 327.000 telespettatori, con Cake Star – Pasticcerie in Sfida.