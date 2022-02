Ascolti tv: L'Amica Geniale vola e doppia Zalone, ottimo Fazio

Se l'esordio era stato arginato dal fuoco amico - con il boom di ascolti per Papa Francesco intervistato da Fazio a Che tempo che fa, la scorsa settimana -, L'Amica Geniale 3 si è presa il suo meritato riscatto. La seconda puntata della fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante ha conquistato il prime time di ieri, domenica 13 febbraio, grazie a 4.857.000 spettatori e il 22.4% di share.

Al secondo posto Che tempo che fa, su Raitre - ormai tra gli appuntamenti più seguiti della domenica sera - con 2.890.000 spettatori e l'11.7% di share. Ancora un ottimo risultato per Fabio Fazio, che ottiene consensi anche nel segmento successivo, Che tempo che fa - Il Tavolo, seguito da 1.878.000 spettatori con il 9.8% di share. Terzo piazzamento per il film di Checco Zalone, Cado dalle nubi, in onda su Canale 5, con 2.515.000 spettatori e l'11.1% di share.

Ascolti tv di domenica 13 febbraio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: il film Kong - Skull Island su Italia 1 con 1.037.000 spettatori e uno share del 4.8%, The Rookie 4 su Raidue con 974.000 spettatori e il 3.9% di share, subito dopo Csi: Vegas con 932.000 spettatori pari a uno share del 3.9%. Non è l'Arena, su La7, è stato visto da 727.000 spettatori con uno share del 3.1%, nella prima parte, e 652.000 spettatori con share del 5.7%, nella seconda parte, mentre Zona Bianca su Rete 4 ha totalizzato 597.000 spettatori pari a uno share 3.5%. Chiudono Sono nata il 23, su Nove, con 405.000 spettatori e uno share dell'1.8% e L'Ultimo San Valentino su Tv8 con 263.000 spettatori e l'1.2% di share.