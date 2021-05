Ascolti tv, niente da fare per Bonolis: ‘Avanti un altro’ cala ancora, vince ‘La Compagnia del Cigno’

È Rai1 con la quinta puntata della serie tv ‘La Compagnia del Cigno’ a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo nella prima serata di domenica 9 maggio 2021, a discapito della concorrenza di Canale 5 che con il programma ‘Avanti un altro pure di sera’ registra un importante calo rispetto alla scorsa settimana. L’appuntamento con la fiction interpretata da Alessio Boni e Anna Valle ha conquistato 3.424.000 spettatori, pari al 15.4% di share che ha staccato di tre punti il game show condotto da Paolo Bonolis: 2.439.000 spettatori (11.5%) sono i numeri della prima serata dell’ammiraglia Mediaset, ben al di sotto dell’esordio dell’11 aprile scorso.

Terzo posto per Rai3 e il suo Che Tempo Che Fa che ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori (9.8% di share).

Ascolti tv di domenica 9 maggio 2021

Per quanto riguarda le altre reti, Rai2 ha proposto The Rookie, film che ha catturato l’attenzione di 1.160.000 spettatori ( 4.7% di share), Italia1 con Tata Matilda e il grande botto ha intrattenuto 981.000 spettatori (4.4%), Rete4 e il film 12 Anni Schiavo 579.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.337.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte dalle 21.13 alle 22.55, e 953.000 spettatori con il 7.6%, nella seconda parte dalle 23 alle 0.54. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 349.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Supernanny segna 301.000 spettatori (1.2%).