Ascolti tv, La Pupa e il Secchione crolla

Conferma i numeri dell'esordio Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai1 con Lunetta Savino che vince il prime time di ieri, martedì 22 marzo, grazie a 4.039.000 telespettatori e uno share del 18,7%. Testa a testa per il secondo gradino del podio tra Stasera tutto è possibile, che su Rai2 ha conquistato 1.553.000 telespettatori pari all'8,9% di share, e il film Quasi Amici, in onda su Canale 5, che ha registrato 1.589.000 telespettatori e uno share dell'8,3%. Al terzo posto DiMartedì, su La7, con 1.403.000 telespettatori e il 7,11% di share.

Medaglia di bronzo strappata a Barbara D'Urso, che la scorsa settimana aveva cantato vittoria grazie a 2.003.000 spettatori con il 12,62% di share per il debutto de La Pupa e il Secchione Show. La seconda puntata del programma di Italia 1 - condotto per la prima volta da lei - si ferma a 1.370.000 telespettatori con il 9,05% di share. Un calo drastico sia in share, tre punti sotto rispetto alla scorsa settimana, che come numero di spettatori (ne ha persi oltre 600 mila).

Ascolti tv di martedì 22 marzo: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: