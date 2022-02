Ascolti tv, ottimo esordio per Lea che batte la Coppa Italia

Partenza d'oro per Lea, un nuovo giorno. La nuova fiction di Raiuno ha conquistato 4.932.000 telespettatori e uno share del 22,4%, vincendo il prime time di ieri sera e tenendo testa alla partita di Coppa Italia Inter-Roma, che su Canale 5 ha totalizzato 4.902.000 telespettatori pari al 20,4% di share. Un ottimo esordio per il medical con Anna Valle e Giorgio Pasotti, non così scontato visto la presenza in palinseto, il giovedì sera, dell'altro amatissimo medical, Doc. Al terzo posto il film cult Il principe cerca moglie, su Italia 1, con 1.389.000 telespettatori e uno share del 6,3%.

Ascolti tv di martedì 8 febbraio: prime time

Seguono, tra gli ascolti del prime time:

Un'ora sola vi vorrei, su Raidue, con 1.146.000 spettatori e il 4,8% di share;

DiMartedì, su La7, con 1.099.000 spettatori e il 5,3% di share;

#Cartabianca, su Raitre, con 968.000 spettatori e il 4,8% di share;

Fuori dal coro, su Rete 4, con 914.000 spettatori e il 5,3% di share;

Italia's Got Talent, su Tv8, con 763.000 telespettatori e il 3,6% di share;

Ultimatum alla Terra, su Nove, con 230.000 telespettatori e l'1% di share