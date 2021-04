Ascolti tv: finale da incorniciare per Leonardo, bene anche Le Iene

Oltre 5 milioni di spettatori e il 21% di share per l'ultima puntata della serie di Rai Uno che batte la Champions League su Canale 5 e vince il prime time

Cala il sipario su 'Leonardo', la serie evento di Rai Uno che ha collezionato successi per quattro settimane consecutive, seppur con un leggero calo rispetto all'esordio. L'ultima puntata, in onda ieri sera su Rai Uno, ha conquistato 5.279.000 spettatori e pari al 21.3% di share, vincendo il prime time con uno stacco netto dalla partita di Champions League PSG - Bayern Monaco, trasmessa da Canale 5, che ha conquistato 4.279.000 spettatori e il 15.9% di share.

Al terzo posto 'Le Iene' con 1.890.000 spettatori e il 10.4% di share. Il programma di Davide Parenti sta registrando ottimi risultati in questa stagione, merito dei suoi ficcanti servizi con un occhio sempre rivolto all'attualità, come quello di ieri sera sul caso di Malika, la 22enne cacciata di casa e minacciata dalla famiglia perché omosessuale.

Ascolti tv di martedì 13 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'Un'Ora Sola vi Vorrei' su Rai2 (1.548.000 spettatori, share 5.8%), 'diMartedì' su La7 (1.192.000 spettatori, share 5.1%), 'Fuori dal Coro' su Rete 4 (1.069.000 spettatori, share 5.5%), 'Cartabianca' su Rai3 (954.000 spettatori, share 4.2%), 'Déjà Vu - Corsa contro il tempo' sul Nove (414.000 spettatori, share 1.8%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (363.000 spettatori, share 1.5%).

Ascolti tv di martedì 13 aprile: le altre fasce

In access prime time, nuova vittoria dei 'Soliti Ignoti' su Rai1, con 5.565.000 spettatori e il 20.2%. Mentre su Canale 5 'Striscina la Notizina' (edizione ridotta a causa della partita di Champions) ha ottenuto 4.202.000 spettatori e il 15.9% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha registrato 4.539.000 spettatori e il 23% di share. Mentre su Canale 5 'Avanti un Altro' ha totalizzato 3.736.000 spettatori e il 19.5% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.