Ascolti tv, Leonardo fa il botto: la serie geniale conquista 7 milioni di italiani

Buona la prima. Non solo. A 'Leonardo', la fiction di Rai Uno sulla vita di Leonardo da Vinci, è bastato l'esordio per imporsi come uno dei prodotti di maggior successo della stagione. 6.950.000 telespettatori e il 28,2% di share per la prima puntata, in onda senza una grossa controprogrammazione ma con un cast internazionale - tra cui i 'nostri' Giancarlo Giannini e Matilde De Angelis - e una narrazione avvincente che sono garanzia di un successo quasi senza precedenti. 'Leonardo', infatti, è già entrato di diritto nell'Olimpo delle fiction Rai più seguite (e mancano ancora altre tre prime serate). Merito della storia, dei costumi (che da sempre affascinano il pubblico italiano) e una sceneggiatura di spessore.

Secondo posto, ma a molta distanza, per il film 'Ghost' in onda su Canale 5, visto da 1.998.000 telespettatori pari al 9,4% di share, mentre occupa il terzo gradino del podio Rai Due con l'ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile' che ha registrato 1.894.000 telespettatori e l'8,6% di share.

Ascolti tv di martedì 23 marzo: prime time

A seguire, tra gli ascolti della prima serata: 'Le Iene Show' su Italia 1 ha conquistato 1.674.000 spettatori pari al 9,2%, 'DiMartedì' su La7 ha registrato 1.156.000 spettatori con il 4,9% di share, '#Cartabianca' su Rai Tre invece è stato seguito da 972.000 spettatori con il 4,2%. 767.000 spettatori e uno share del 4% per 'Fuori dal Coro' su Rete 4. Chiudono Tv8 con 'Ex - Amici' (290.000 spettatori, share 1,1%) e Nove con 'Ultimatum alla Terra' (299.000 spettatori, share 1,2%).