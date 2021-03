Ascolti tv, Leonardo vince ma cala (e parecchio)

Oltre 5 milioni e mezzo di spettatori e il 23% di share per la serie di Rai Uno, numeri importanti anche se in netto calo rispetto alla scorsa puntata

'Leonardo' si conferma una serie-kolossal, per numeri e cast internazionale, anche se non regge il boom dell'esordio, quando l'effetto attesa ha portato la fiction a sfiorare i 7 milioni di spettatori (6.950.000) con il 28,2% di share. La seconda puntata cala notevolmente, perdendo 5 punti e oltre 1 milione di pubblico, ma i 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share sono comunque un successo oltre la media. Cresce invece la trama thriller, intrecciandosi con le sfumature melò della serie e i riferimenti storici. Un mix interessante, che però potrebbe non appassionare fino in fondo il pubblico generalista e far perdere ulteriore quota.

Su Canale5 il film 'Ti presento Sofia' ha ottenuto 2.319.000 telespettatori e uno share del 9,89% mentre per il terzo posto è testa a testa tra Rai Due che con la partita Italia-Slovenia valida per gli Europei Under 21 ha totalizzato 1.993.000 telespettatori e il 7,48% di share, e Italia1 che con 'Le Iene' ha registrato 1.922.000 telespettatori e il 10,82%.

Ascolti tv di martedì 30 marzo: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: boom per Rai4, che con il film 'The Equalizer 2 – Senza perdono' ha registrato 1.097.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su La7 1.080.000 spettatori con il 4.6% di share per 'DiMartedì', su Rete 4 1.030.000 spettatori e il 5.4% di share per 'Fuori dal Coro', su Rai Tre 945.000 spettatori con il 4.2% per '#Cartabianca'. Record di stagione per Flavio Montrucchio, che con la dodicesima puntata di 'Primo Appuntamento', su Real Time, raggiunge il 2.5% di share con oltre 663.000 telespettatori. Chiudono Nove con 'Ender's Game' (409.000 spettatori con l'1.7%) e Tv8 con 'Litigi d'amore' (310.000 spettatori, 1.3%).