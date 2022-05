Ascolti tv: chi ha vinto tra "Letizia Battaglia" e "Avanti un altro"

La sfida degli ascolti tv della domenica sera si è giocata tra il film tv "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa" e una nuova puntata di "Avanti un altro - Pure di Sera". Ad avere la meglio è stato il biopic sulla fotografa di mafia con protagonista Isabella Ragonese, accolto da 2.989.000 telespettatori e share 17,81% (stasera va in onda la seconda puntata). In seconda posizione, su Canale 5, il game show condotto da Paolo Bonolis, che ha registrato 1.900.000 telespettatori e share 11,67%.

Tutti gli ascolti tv di domenica 22 maggio 2022