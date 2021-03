Ascolti tv, 'Live - Non è la d'Urso' chiude con numeri bassi

Ultima puntata per il programma di Canale 5, che si ferma al 13% di share. Nel prime time di domenica stravince la nazionale su Rai Uno, secondo posto per Fazio

Titoli di coda per 'Live - Non è la d'Urso', che chiude con due mesi di anticipo. Gli ascolti quest'anno non hanno premiato il programma della domenica sera di Barbara d'Urso, nemmeno nell'ultima puntata, ferma a 2.353.000 spettatori con il 13.7% di share. Un terzo posto lontano dai piazzamenti di un anno fa. La conduttrice ci riproverà in autunno, mentre dalla prossima settimana torna al pomeriggio, in contrapposizione con la 'Domenica in' di Mara Venier.

Stravince il prime time di domenica 28 marzo la partita Bulgaria-Italia, valida per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, in onda su Rai Unom con 6.394.000 spettatori e il 23.7% di share. Ottimo risultato anche per Fabio Fazio con 'Che tempo che fa', su Rai Tre, seguito da 2.988.000 spettatori pari all'11% di share ('Che tempo che fa - Il Tavolo' ha registrato 2.353.000 spettatori e il 13.7% di share.

Ascolti tv di domenica 28 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Pirati dei Caraibi - Ai Confini del Mondo' su Italia 1 (1.518.000 spettatori, share 7.3%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.538.000 spettatori, share 5.8%, nella prima parte, e 942.000 spettatori, share 6.7%, nella seconda), '9-1-1' su Rai2 (1.409.000 spettatori, share 5.1%, nel primo episodio, e 1.385.000 spettatori, share 5.1%, nel secondo), 'Perfetti Sconosciuti' su Rete4 (1.009.000 spettatori, share 4%), il GP di motociclismo del Qatar su Tv8 (862.000 spettatori, share 3.7%), 'What Women Want - Quello che le Donne Vogliono' sul Nove (537.000 spettatori, share 2.3%).

Ascolti tv di domenica 28 marzo: Mara Venier regina del pomeriggio

Nel pomeriggio si conferma la leadership di 'Domenica In', che su Rai Uno è stata seguita da 3.557.000 spettatori col 19.7% di share, nella prima parte, e da 3.189.000 spettatori col 20.8%, nella seconda. A seguire, sempre su Rai1, 'Da Noi... a Ruota Libera' ha ottenuto 1.982.000 spettatori col 12.5% di share. Mentre, su Canale 5, 'L'Arca di Noè' è stata seguita da 2.806.000 spettatori con il 14.7% di share, 'Beautiful' da 2.401.000 spettatori con il 13%, 'Il Segreto' da 1.901.000 spettatori con l'11.7% di share e 'Una Vita' da 1.593.000 spettatori con il 10.8% di share. A seguire, 'Domenica Live' ha registrato 1.955.000 spettatori con il 12.3% di share. Complessivamente le reti Rai hanno stravinto su quelle Mediaset in prima serata (share 43.72% contro 27.41%) e nelle 24 ore (share 36.71% contro 28.31%) mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (36.17% contro il 25.2% della Rai).