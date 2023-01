Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di Lolita Lobosco 2: tutti i dati

Esordio brillante per la seconda stagione della fiction di Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco. Dopo il successo della prima stagione, domenica 8 gennaio 2023 la serie televisiva che vede Luisa Ranieri vestire i panni della vicequestore di Bari è tornata in prima serata per la gioia dei telespettatori che hanno confermato l'apprezzamento rendendo il primo canale Rai il più visto della giornata.

6.070.000 spettatori pari al 33.5% di share sono stati i numeri che hanno decretato l'ottimo risultato della prima puntata, lasciando la prima tv di Captain Marvel su Canale 5 con un ascolto medio di 1.383.000 spettatori pari al 7.7% di share. La fiction andrà in onda per altre cinque puntate, due in più rispetto alla prima stagione che già aveva lasciato il segno di un successo che adesso si immagina sia bissato in questi nuovi appuntamenti.

Ascolti tv di domenica 8 gennaio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 NCIS Los Angeles ha raggiunto 905.000 spettatori con il 4.5% di share e poi Fire Country 617.000 spettatori con il 3.2%. Italia1 con il film Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto 1.050.000 spettatori (5.7%), Rai3 con Stanlio & Ollio 624.000 spettatori (3.2%), Rete4 con Zona Bianca 618.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Tg La7 Edizione Straordinaria ha raggiunto 653.000 spettatori con il 3.4% e Tv8 Snitch – L'Infiltrato 333.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Little Big Italy 352.000 spettatori con il 2%.