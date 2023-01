Ascolti tv: il boom di Amici, Maria De Filippi batte Mara Venier

È stata una domenica particolarmente coinvolgente quella che è andata in onda tra Mediaset e Rai. La seconda puntata, della seconda stagione, di Lolita Lobosco ha ricevuto un grande consenso anche se il calo rispetto alla scorsa settimana è evidente. Amici di Maria De Filippi è stato il programma pomeridiano più seguito: il risultato non è una sorpresa visto il caso-Capodanno che già da giovedì stava facendo discutere sui social i fan del talent di Canale 5. Una vittoria schiacciante quella di Maria De Filippi su Mara Venier e Domenica In.

Ascolti tv del prime time di domenica 15 gennaio

Vittoria di Lolita Lobosco che con oltre 5milioni di telespettatori conferma Rai1 la regina della domenica sera, anche se domenica 8 gennaio aveva raggiunto i 6.070.000 spettatori ovvero il 33.5% di share. Molto bene per Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa.

Rai Uno: Le indagini di Lolita Lobosco 2 è stato visto da 5.288.000 spettatori e il 28.2% di share;

Canale 5: Wonder Woman 1984 ha coinvolto 1.760.000 spettatori e il 10.6% di share;

Rai Due: NCIS+Fire Country è stato seguito 785.000 (3.7%)+528.000 (2.6%);

Italia 1: Così è la vita ha raggiunto 932.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre: Che tempo che fa nella prima parte è stato visto da 2.530.000 (21.1%) mentre nella seconda parte 1.426.000 (9.2%);

Rete 4: Zona Bianca ha totalizzato 498.000 spettatori e il 3.4% di share;

La7: Non è l’Arena è stato visto da 692.000 di spettatori e il 4.7% di share;

TV8: 4 Hotel 537.000 persone e il 3.2% di share;

Nove: Only Best, Comic Show 265.000 telespettatori e l’1% di share.

Ascolti tv del pomeriggio: Amici trionfa

Visto il caso mediatico che si è creato intorno al "capodanno-Gate" sono stati moltissimi i telespettatori che hanno voluto guardare il programma di Maria De Filippi.

Canale 5 con Amici ha totalizzato 3.256.000 spettatori ovvero il 23.2% di share; Rai 1, con Domenica In, è stata vista da 2.537.000 spettatori (17.5%) nella prima parte, 2.261.000 (17.6%) nella seconda mentre nella terza è stato seguito da 2.111.000 persone (17%). Silvia Toffanin e Verissimo hanno totalizzato 2.799.000 spettatori e il 22% di share nella prima parte, nella seconda ha registrato 2.655.000 spettatori e il 18.5% di share.