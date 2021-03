Ascolti tv, Lolita Lobosco è la nuova Montalbano: chiude col botto (e si spera nella seconda stagione)

Gigante che va, gigante che viene. Curioso che i due titani siano Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, marito e moglie, protagonisti delle colossali fiction di Rai Uno. E se 'Il Commissario Montalbano' è arrivato ai titoli di coda, dopo oltre vent'anni di onorata carriera segnata da record su record, a prendere il suo posto sembra essere proprio Lolita Lobosco, vice questore di Bari che in appena 4 settimane ha già conquistato il pubblico, unica eroina poliziesca a raggiungere certi numeri sull'ammiraglia. 7.090.000 spettatori e il 28.8% di share per l'ultima puntata, in onda ieri sera, consacrano questa nuova fiction tra i fiori all'occhiello di Viale Mazzini, tanto da far dare quasi per scontato una seconda stagione, possibile grazie agli altri 4 romanzi di Gabriella Genisi ai quali si ispira la serie.

Il segreto di tanto successo è senza alcun dubbio nel personaggio, per certi versi l'alter ego di Montalbano ma con quei tratti tipicamente femminili che fanno la differenza, sia nel linguaggio che nella narrazione. Luisa Ranieri - che non doveva certo dar ulteriori prove del suo talento - è perfetta nel ruolo, altra arma vincente della fiction. Non da meno il resto del cast, a partire da Lunetta Savino nei panni della mamma di Lolita, e poi quelle sfumature meridionali, dalla splendida Bari - dove è ambientata la serie - al folclore delicato ma incisivo di alcuni protagonisti, in grado di colorare ancora meglio la storia. Giallo e commedia si mescolano sapientemente, senza tralasciare nessuna delle tematiche tanto care al pubblico, dall'amore ai rapporti familiari e di amicizia, mentre forse per la prima volta fanno davvero capolino sul piccolo schermo emozioni, contraddizioni e libertà di una 40enne single tra responsabilità e l'amore di un uomo più giovane . Una lettura moderna che ancora mancava.

Ascolti tv di domenica 14 marzo: prime time

Al secondo posto, nel prime time di domenica 14 marzo, 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, visto da 3.121.000 spettatori con l'11.3% di share (il successivo 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha totalizzato 1.574.000 spettatori con il 6.5% di share). Terzo piazzamento per 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, con 2.004.000 spettatori e l'11.8% di share. A seguire, tra gli altri: 'Non è l'Arena' su La7 (1.345.000 spettatori, share 5.1%, nella prima parte, e 1.006.000 spettatori, share 7.2%, nella seconda parte), 'La maledizione della prima luna' su Italia 1 (1.297.000 spettatori, share 5.6%), '9-1-1' su Rai2 (1.179.000 spettatori, share 4.25%), 'Lo specialista' su Rete4 (605.000 spettatori, share 2.5%), 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' su Tv8 (604.000 spettatori, share 2.2%), 'Tra le nuvole' sul Nove (267.000 spettatori, share 1.1%).

Ascolti tv di domenica 14 marzo: le altre fasce

Nuovo record per 'Domenica In', che nella prima parte cresce e raggiunge il 19.9% di share con 3 milioni e 779 mila spettatori, mentre nella seconda parte totalizza comunque oltre 3 milioni e 354 mila spettatori con il 18.8% di share. Nell'access prime time, il programma più visto è stato ancora una volta 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, con 5.150.000 spettatori e il 18.6%, mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' è stato visto da 3.505.000 spettatori con il 12.6% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L'Eredità Weekend' che è stato seguito da 5.056.000 spettatori con il 21.3% di share, mentre 'Avanti un Altro! Weekend' su Canale 5 ha ottenuto 3.752.000 spettatori e il 16.1% di share. Complessivamente le reti Rai hanno stravinto su quelle Mediaset sia in prime time (42.21% di share contro 25.82%) che in seconda serata (35.68% di share contro 31.62%) e nelle 24 ore (39.45% di share contro 27.36%).