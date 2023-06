Ascolti tv, com'è andato il concerto di Fedez Love Mi

Si è svolto ieri a Milano, in diretta da Piazza Duomo, Love Mi, seconda edizione dello show benefico ideato da Fedez, in favore dell’Associazione Andrea Tudisco OdV. In onda martedì 27 giugno, a partire dalle 19.00 su Italia 1, lo show ha visto avvicendarsi 29 artisti che hanno fatto cantare e ballare i migliaia di presenti tra cui anche la moglie del direttore artistico, Chiara Ferragni, più volte inquadrata dalla regia.

Ma com'è andato il concerto dal punto di vista televisivo? Love Mi, in onda fino a mezzanotte e mezza circa, ha raccolto 1.306.000 spettatori pari al 9.4%, inferiore ai programmi delle altre reti iniziati come sempre nell'orario proprio della prima serata. Rai1 con Sophie Cross – Verità Nascoste ha conquistato 2.014.000 spettatori pari al 12.6% di share, mentre Canale5 con Una mamma all’improvviso ha incollato davanti al video 1.481.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2, invece, Per tutta la vita è stata la scelta di 840.000 spettatori (5.3%). Su Rai3, poi, #Cartabianca ha chiuso la stagione a 1.345.000 spettatori con il 9.6%, mentre Rete4 The Bourne Identity ha raggiunto 771.000 spettatori (5.3%) e La7 Inchieste da fermo 723.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 la replica di Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? ha registrato 307.000 spettatori.