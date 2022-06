Ascolti tv: com'è andato Love Mi, il super evento di Fedez e J-Ax

Piazza Duomo a Milano era gremita e anche gli ascolti tv del super evento di Fedez e J-Ax hanno confermato il successo del concerto. Quasi 1.5 milioni di italiani hanno seguito la reunion dei due cantanti e le esibizioni degli ospiti che hanno portato sul palco le loro ultime hit. Il 10% di share che ha toccato il 14% sul finale quando il magnifico duo è tornato a cantare i successi che li hanno resi indimenticabili.

Ascolti tv del 28 giugno

Su Rai1 il film C’era una volta… a Montecarlo ha appassionato 2.431.000 spettatori pari al 15.1% posizionandosi così al primo posto. Su Canale 5 il film Sono Solo Fantasmi ha totalizzato 2.049.000 spettatori pari al 13% di share, aggiudicandosi la medaglia d'argento. Al terzo posto, successo degno di nota per un canale non di punta di Mediaset, il concerto Love Mi di Fedez e J-Ax che dalle 18.56 alle 0.12 – ha intrattenuto in media 1.440.000 spettatori con il 10%, ma che nella fascia 20.30-22.30 ha toccato picchi di 1.628.000 spettatori.

Buon esordio per Nek che su Rai2 ha condotto Dalla Strada al Palco: lo show ha interessato 1.045.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai3ha debutto anche per il talk show di Giorgio Zanchini dal titolo Filorosso che ha coinvolto 583.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita ha totalizzato 535.000 spettatori con il 3.5% di share. La7 con G’olè! ha raggiunto 635.000 spettatori con uno share del 4%. Il Tesoro dell’Amazzonia su Tv8 segna 285.000 spettatori con l’1.8%. Nove, con Shooter è stato visto da 388.000 spettatori ovvero il 2.7%.