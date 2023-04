Ascolti tv, come è andata la prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2

Non è stato un esordio da incorniciare quello della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, soprattutto perché ieri sera non c'era una forte controprogrammazione. La prima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, in onda su Canale 5, ha registrato 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share, poco più del film Pretty Woman, su Rai 1, al secondo posto con 2.529.000 spettatori pari al 15.2% di share. Terzo piazzamento, invece, per Rocco Schiavone su Rai 2 con 1.888.000 spettatori e uno share del 10.8%.

Ascolti tv di mercoledì 12 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Chi l'ha visto? su Rai 3 con 1.761.000 spettatori pari a uno share del 10.9%, Back to School su Italia 1 con 840.000 spettatori e uno share del 5.5%, Controcorrente su Rate 4 con 539.000 spettatori e il 3.9% di share, Il domani tra noi sul Nove con 310.000 spettatori e l'1.8% di share. Chiudono Atlantide su Pasolini su La7 con 277.000 spettatori pari al 3.1% di share e A casa tutti bene - La serie su Tv8 con 139.000 spettatori e lo 0.8% di share.